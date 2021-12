Drei junge Männer mit schweren Stichverletzungen in Klinik

Auseinandersetzung in Stuttgart-Vaihingen

Drei junge Männer zogen sich bei der Auseinandersetzung in Stuttgart-Vaihingen schwere Verletzungen zu (Symbolbild).

Am Freitagabend geraten in Stuttgart-Vaihingen zwei Personengruppen aneinander. Die Situation eskaliert – drei jungen Männer erleiden schwere Stichverletzungen.















Stuttgart - Am Freitagabend sind in Stuttgart-Vaihingen zwei Personengruppen in Streit geraten – mit verheerenden Folgen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vier junge Männer verletzt – drei davon durch Stichverletzungen schwer.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 21.20 Uhr in der Fußgängerzone am Vaihinger Markt. „Die Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die Verletzten sind nicht kooperativ“, so ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion.

Polizei sucht Zeugen

Im Verlauf des heftigen Streits zogen sich zwei 16-Jährige sowie ein 17-Jähriger schwere Stichverletzungen zu – auch Lebensgefahr soll nach Angaben der Polizei bestanden haben. Ein weiterer 17-Jähriger wurde durch Pfefferspray leicht verletzt.

Die groß angelegte Fahndung nach den Tätern und Beteiligten der Auseinandersetzung blieb bislang ohne Erfolg – es gibt noch keine Festnahmen zu vermelden. Auch die Tatwaffen wurden noch nicht gefunden.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Tat beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 melden.