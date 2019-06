Auseinandersetzung in Bietigheim

1 Wegen eines Marshmallows ist in Bietigheim-Bissingen ein Streit entbrannt, bei dem die Polizei nötig war. Foto: dpa

Im Kreis Ludwigsburg spuckt ein Betrunkener eine klebrige Süßigkeit auf das Auto eines 47-Jährigen. Der stellt ihn daraufhin zur Rede, es kommt zu Handgreiflichkeiten. Beide Männer werden leicht verletzt.

Bietigheim-Bissingen - Weil sich ein 22-Jähriger auf einem Parkplatz in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) rüpelhaft verhalten hat, ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der stark alkoholisierte 22-Jährige auf einem Parkplatz in der Gustav-Rau-Straße ein Marshmallow gegen den Peugeot eines 47-Jährigen gespuckt. Das brachte den Peugeot-Fahrer auf, er wollte den Betrunkenen zur Rede stellen – doch der 22-Jährige wurde handgreiflich. Dabei beleidigte er den 47-Jährigen und trat wahllos gegen geparkte Autos, die auf dem Parkplatz abgestellt waren.