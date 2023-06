1 Seinen Hauptsitz hat Lapp in Stuttgart. Foto: Christoph Kutz/r

Der Stuttgarter Kabel-Hersteller Lapp baut das Logistikzentrum an der A 81 Heilbronn-Stuttgart aus. Der Neubau soll die Logistik am Standort Stuttgart-Möhringen ersetzen. So sehen die Pläne im Detail aus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nahe der Autobahn 81 in Ludwigsburg plant die Lapp-Gruppe eine Investition im hohen zweistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart möchte sein Logistikzentrum im Gewerbegebiet „Hintere Halden“ massiv ausbauen. Es soll künftig das Logistikzentrum in Stuttgart-Möhringen komplett ersetzen. Das Unternehmen, das in der Kabel- und Verbindungstechnologie tätig ist, will mit diesem Schritt weiter wachsen.