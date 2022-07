1 Die Polizei traf die beiden Männer in der Stuttgarter Innenstadt an. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Zwei Strafgefangen flüchten aus einer psychiatrischen Einrichtung, sie sollen schwere Straftaten begangen haben. Schließlich gelingt es der Polizei, sie in der Stuttgarter Innenstadt festzunehmen.















Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag zwei entflohene Strafgefangene in Stuttgart festgenommen, die am Mittwochabend aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg-Weissenau abgehauen waren. Die beiden 25 und 27 Jahre alten Männer wurden am Mittwochabend letztmalig gegen 18 Uhr in der Einrichtung gesehen. Polizeibeamte schnappten sie schließlich im Rahmen der Fahndung gegen 10.50 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt.

Schwere Verbrechen vorgeworfen

Beide waren seit 2021 in der psychiatrischen Einrichtung mit gerichtlichem Unterbringungsbeschluss untergebracht. Der 27-Jährige soll im Dezember 2020 einer Freundin schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 25-Jährige soll im September 2021 versucht haben, seinen Bruder zu töten.