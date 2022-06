30 Blick auf das abrissreife Gebäude und die Fritty Bar: Wahrlich kein Hochglanz, trotzdem ein Anziehungspunkt für Nachtschwärmer. Eine kleine Reise in die jüngere Stuttgarter Vergangenheit. Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Der Abriss des Hirschbuckel-Gebäudes ist ein Kahlschlag für gleich mehrere Hotspots des Stuttgarter Nachtlebens: Fritty Bar, Toy und Tahiti schließen. Hier erinnern wir noch an weitere Institutionen, die in Stuttgart bis heute vermisst werden. Eine kleine Auswahl.















Nicht nur der Handel ist im Wandel, sondern auch Gastro und Nachtleben – Läden machen auf und schließen, das ist normal, und in einer Großstadt wie Stuttgart sowieso. Dennoch ist es für das Profil einer Stadt ein Ärgernis, wenn Traditionsgeschäfte, alteingesessene Restaurants und sagenumwobene Clubs das Handtuch werfen. Mit ihnen geht auch immer ein Stück der DNA der Stadt verloren.

Jetzt trifft es mit dem Abriss des Areals am Hirschbuckel mitten in der City gleich mehrere Institutionen auf einen Streich: Die Fritty Bar, der Club Toy, der zwischenzeitlich City Departement hieß und die Tabledance-Bar Tahiti müssen in den nächsten Monaten schließen. Im Neubau, der Büros und Arztpraxen beherbergen soll, ist kein Platz mehr für sie: Die Grundstückeigentümer befürchten eine zu hohe Geruchs- und Lärmbelästigung für die neuen Mieter.

Schließungen der vergangenen Jahre

Wir wollen hier noch mal an einige Institutionen erinnern, die Stuttgart schmerzlich vermissen wird – von der Uhu-Bar in der Altstadt bis zum Kino UFA-Palast. Sehen Sie in unserer Bildergalerie, welche stadtbildprägenden Einrichtungen aus allen möglichen Bereichen in den vergangenen fünf Jahren verschwunden sind – eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.