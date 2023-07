Auktion in Stuttgart-Bad Cannstatt

6 Die Zahl der Bieter war bei der Auktion überschaubar. Foto: Sebastian Steegmüller

Ein Autohändler zahlt bei einer Zwangsversteigerung in Bad Cannstatt 175 000 Euro für den Supersportwagen. Andere Bieter haben Zweifel, ob der Wagen zu diesem Preis noch ein Schnäppchen ist.









Am Samstagvormittag wurde auf dem Hof des Abschleppdiensts Meixner in der Cannstatter Elwertstraße ein Lamborghini Aventador zwangsversteigert. Gründe für die Pfändung des Supersportwagens nannte Sabine Müller, die Obergerichtsvollzieherin des Amtsgerichts Bad Cannstatt, zwar nicht, dafür erklärte sie ausführlich die Regeln, die bei einer solchen Präsenzauktion gelten. Unter anderem, dass der Höchstbietende den Betrag umgehend in bar bezahlen muss.