Augsburg Autofahrer schnappt Räuber an roter Ampel

Von red/dpa 10. März 2018 - 15:09 Uhr

Die Polizei in Augsburg konnte mit Hilfe eines Autofahrers einen Räuber schnappen. (Symbolbild) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Als er die Hilferufe vernahm, schaltete ein Autofahrer in Augsburg blitzschnell: Er nahm sogleich die Verfolgung eines vorbeilaufenen Mannes auf – ein Räuber, wie sich dann herausstellte.

Augsburg - Ein Autofahrer an einer roten Ampel hat in Augsburg einen vorbeilaufenden jungen Räuber geschnappt. Der 17-jährige Kriminelle hatte am Freitagabend vermummt und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet eine Lotto-Filiale überfallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei erbeutete er offenbar einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der 25-Jährige wurde in seinem Auto durch Hilferufe der ausgeraubten Angestellten (52) aufmerksam und nahm sofort die Verfolgung auf. Nach wenigen Hundert Metern Jagd warf er den 17-Jährigen zu Boden und übergab ihn kurze Zeit später der Polizei.

Die Polizei prüft nun, ob der 17-Jährige für weitere Raubüberfälle auf Lotto-Filialen im Augsburger Raum verantwortlich ist. Ferner weist die Polizei auf die Gefahren hin, die bei der Verfolgung eines bewaffneten Räubers bestehen können und stellt den Eigenschutz vor die Ergreifung des Täters.