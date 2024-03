Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Verlierer im Machtkampf

1 Der VfB Stuttgart steht sportlich super da, hat nun aber mal wieder Unruhe in seinen Gremien. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Vereinspräsident Claus Vogt ist nicht mehr Aufsichtsratschef der VfB Stuttgart AG. Diese Pille ist für viele Mitglieder nur schwer zu schlucken, kommentiert unser Autor Dirk Preiß und meint: Umso wichtiger sind nun eindeutige Erklärungen – von allen Beteiligten.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart hat derzeit eigentlich alles, was ein erfolgreicher Fußballverein braucht: eine aufregende Mannschaft, einen cleveren Trainer, ab dem nächsten Heimspiel ein renoviertes Stadion, namhafte Sponsoren – und die Aussicht auf Fußballfeste und weitere Einnahmen in der Champions League. Der VfB hat aber auch, was kein erfolgreicher Fußballverein braucht: mal wieder Unruhe.