Aufsehen um neuen Dönerladen in Stuttgart

15 Bei der Eröffnung von Baba’s Döner am Samstag Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Erst kamen am Wochenende Hunderte zur Eröffnung des neuen Dönerladens in Stuttgart-Ost, jetzt muss das Geschäft erst einmal dicht bleiben. Das ist der Grund dafür.















Stuttgart - „Leider haben wir vorerst auf unbestimmte Zeit aus betrieblichen Gründen geschlossen“, heißt es auf einem Zettel an der Tür von Baba’s Döner in Stuttgart-Ost. Erst am vergangenen Samstag kamen Hunderte Menschen zu der aufsehenerregenden Eröffnung, nun ist der Betrieb erst einmal wieder eingestellt. Wie kann das sein?

Auf Instagram hat sich das Team nun geäußert. Zwei Mitarbeiter, die aus Berlin kommen sollten, seien positiv auf Corona getestet worden und müssten nun erst einmal in Quarantäne, heißt es dort. Deshalb bleibe Baba’s Döner an der Wagenburgstraße nun erst einmal für zwei Wochen geschlossen.

Der Geschäftsführer des Dönerladens in Stuttgart, Martin Lakimii, erklärte darüber hinaus, dass sich die Kundinnen und Kunden vom Wochenende aber keine Sorgen machen müssten. Die positiv getesteten Mitarbeiter seien bislang nicht in Stuttgart im Einsatz gewesen. Martin Lakimii hofft auf bessere Zeiten und bittet um Verständnis für die Lage.

Die Eröffnung vor einigen Tagen hatte für großes Aufsehen gesorgt. Vor allem viele Jugendliche und junge Erwachsene standen teilweise über eine Stunde vor dem Dönerladen an. Viele waren vor allem deshalb gekommen, um den Rapper Massiv zu sehen, dem die Kette aus Berlin gehört.