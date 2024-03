4 Die große neue Wache in Möhringen ist demnächst bereit zur Übergabe an die Feuerwehr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Sommer 2021 hätte die Stuttgarter Berufsfeuerwehr die neue Feuerwache 5 in Möhringen beziehen sollen. Nach vielen Verzögerungen soll es nun im Mai soweit sein. Ein großes Problem ist aber weiter ungelöst.











Link kopiert



Seit Jahren steht sie in voller Pracht am Ortseingang von Stuttgart-Möhringen, die neue Feuerwache 5. Viel los ist dort an der Sigmaringer Straße aber nach wie vor nicht. Zwar rückt seit Ende Oktober die Abteilung Logistik der Freiwilligen Feuerwehr von dort aus und vor wenigen Tagen sind auch die Büros des Aus- und Fortbildungszentrums eingezogen – aber das war’s dann auch schon. Eigentlich sollte dort längst Hochbetrieb herrschen. Denn die bisherige Wache 5 der Berufsfeuerwehr, nur ein kleines Stück entfernt in Degerloch, ist seit langem völlig marode.