Nordkoreas Propagandashow um neues U-Boot Machthaber Kim Jong-un geht auf Tauchstation

Auch Nordkoreas Marine soll an der Abschreckung mit Atomwaffen mitwirken – so will es Machthaber Kim Jong-un. Einen Tag vor dem 75. Jahrestag der Staatsgründung zeigt das Land Bilder von einem U-Boot, das laut Regierung mit Kernwaffen bestückt werden kann.