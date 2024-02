Aufregung in Leonberg: Großeinsatz der Polizei am Leo-Center

1 Die Polizei muss bei Notrufen, hier ein Einsatz in Saarlouis, mit starken Kräften anrücken. (Symbolbild) Foto: dpa/Beckerbredel

Schwer bewaffnete Beamte sperren die Innenstadt-Kreuzung in Leonberg am Donnerstagmorgen nach einem Notruf. Die Aufregung währte aber nur kurz.











Große Aufregung am Donnerstagmorgen um 8 Uhr in der Leonberger Innenstadt. Die Polizei sperrt die vielbefahrene Kreuzung Neuköllner Platz zwischen Römergalerie und Leo-Center. Schwer bewaffnete Spezialbeamte gehen in Position, Pendler kommen nicht zu ihrer Arbeit, Patienten des nahe gelegenen Ärztehauses stehen aufgeregt am Straßenrand. „Das sieht aus wie im Krimi“, meint eine Nachbarin.