Wann das Riesenrad in Stuttgart startet

Die Jubiläumssäule aus Granit misst 30 Meter, darauf thront die noch immer lädierte Concordia fünf Meter hoch. Mit Netzen ist die Skulptur eingepackt, weil falsche Schrauben eingebaut wurden und Teile runterfallen könnten. Zum zweiten Mal bekommt die römische Göttin noch höhere Nachbarn. Um 23 Meter überragt ein sich drehender LED-Gigant die Stuttgarter Sehenswürdigkeit, die aus Anlass des 25-Jahr-Regierungsjubiläums und des 60. Geburtstags von König Wilhelm I. vor über 170 Jahren auf dem Schlossplatz gebaut worden ist. Vom kommenden Freitag an kann man der Göttin auf den Kopf sehen. 58 Meter hoch wird das zur Expo 2000 in Hannover erbaute Riesenrad, das gerade im Ehrenhof in den Himmel wächst.

Auch der Wintertraum mit der Rollschuhbahn startet in Kürze

Das Rennen um die sich drehende Attraktion im Ehrenhof hat erneut der Düsseldorfer Schausteller Oscar Bruch gemacht und sich gegen vier weitere Konkurrenten durchgesetzt. Erneut baut er sein Sky Lounge Wheel auf – das selbe Riesenrad wie im vergangenen Jahr. „Die erste Fahrt ist an diesem Freitag um 14 Uhr“, verrät Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Um Energie zu sparen, sollen die Lichter heruntergedimmt werden. Außerdem werden die Öffnungszeiten eingeschränkt. Zunächst bleibt das Riesenrad montags und dienstags geschlossen.

Wenige Meter weiter startet am 2. November der Wintertraum mit der neuen Rollschuhbahn, die täglich um 11 Uhr öffnet. Motto: Stuttgart rollt. Vor Ort kann man Rollschuhe für sechs Euro ausleihen.