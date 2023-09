Foto: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de/Tim Carmele via www.imago-images.de

Am Bahnhof Ettlingen im Kreis Karlsruhe ist ein 13-Jähriger am Freitag durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Der Junge war auf einen Zug geklettert.

Ein 13-Jähriger ist am Bahnhof in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) auf einen abgestellten Zugwaggon geklettert und durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden.

Der Junge war am Freitag mit einem Freund auf den Waggon geklettert und versuchte dann, auf den nächsten Waggon zu springen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es kam zu einem Lichtbogen an der Oberleitung.

Der Junge erlitt hierdurch einen Stromschlag und starb noch vor Ort. Der 14-jährige Freund wurde nicht verletzt.