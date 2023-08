1 Harry Kane ist erneut Vater geworden. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Harry Kane hat zwei Tage nach seinem gelungenen Bundesliga-Debüt für Bayern München privat etwas weit Wichtigeres zu feiern gehabt. Der Star-Stürmer gab am Montagabend via Twitter/X die Geburt seines vierten Kindes bekannt. „Willkommen auf dieser Welt, Henry Edward Kane“, schrieb der 29-Jährige, der mit seiner Jugendliebe Katie verheiratet ist: „Love you, baby boy.“ Geboren worden sei der kleine Henry am Sonntag.