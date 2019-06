3 Ein Ryanair-Flugzeug musste auf dem Weg von Marrakesch nach Stuttgart in Madrid notlanden. Foto: Rainer Wehaus

Ein Ryanair-Flugzeug ist auf dem Weg von Marrakesch nach Stuttgart. Die Maschine muss in Madrid notlanden. Dort wechseln die Passagiere nicht nur das Flugzeug, sondern auch die Crew.

Stuttgart/Madrid - Eine Ryanair-Maschine musste am Sonntagmorgen auf dem Weg von Marrakesch nach Stuttgart in Madrid notlanden. Grund dafür war wohl ein Riss in einer Scheibe.

Wie eine Sprecherin von Ryanair mitteilte, hätte die Maschine des Typs Boeing 737-800 planmäßig um 12.30 Uhr auf dem Stuttgarter Flughafen landen sollen. Wegen der technischen Probleme sei das Flugzeug um 10.10 Uhr in Madrid gelandet.

Maschine und Crew in Madrid gewechselt

Einem Passagier zufolge wollte der Kapitän zunächst nach Malaga fliegen, doch er entschied sich für Madrid, weil es dort eine Ryanair-Base gibt und somit gleich eine Ersatzmaschine zu Verfügung stand. „Der Kapitän gab als Grund für die Notlandung einen „Crack“ (Riss) in einer Scheibe an. Er beruhigte die Fluggäste und landete letzten Endes sicher in Madrid“, so der Passagier.

Am Flughafen in Madrid wechselten die Passagiere sowohl die Maschine als auch die Crew. „Der Kapitän sagte, die Crew sei nicht in der Lage gewesen weiterzufliegen, weil sie durch das Fasten im Rahmen des Ramadan geschwächt seien“, erzählt der Passagier weiter.

Nun musste eine neue Crew her, und weil zusätzlich dazu noch ein enormer Traffic auf dem Flughafen wegen des Champions-League-Finales herrscht, hat sich der Flug nach Stuttgart um knapp drei Stunden verspätet. Dem Passagier zufolge hob die Maschine gegen 12.45 Uhr ab und wird gegen 15.20 Uhr in Stuttgart erwartet.