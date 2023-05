1 Ulrich Fellmeth zwischen Atlantik und Mittelmeer. Doch sein Urlaub war auch aus einem anderen Grund einzigartig. Foto: privat

Birkach - Sommer, Sonne, Sandstrand: Wer – in normalen Zeiten – den Urlaub im Warmen verbringen möchte, entscheidet sich meistens dafür, in den Flieger zu steigen. Laut Statistischem Bundesamt traten im vergangenen Jahr rund 124,4 Millionen Fluggäste von den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland eine Reise über die Wolken an – die Zahl der abfliegenden Passagiere ist damit im zehnten Jahr in Folge gestiegen.