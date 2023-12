Auf Bus in Empfingen geschossen: Das ist über den ausgerasteten Anwohner bekannt

1 Der Linienbus blieb auf der Rasenfläche stecken. Ein Anwohner rastete aus und schoss. Foto: Baiker

In Empfingen herrscht Fassungslosigkeit: Ein 67-jähriger Grundstückseigentümer rastete am Dienstagnachmittag aus und schoss auf einen Linienbus. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. Beinahe wäre noch Schlimmeres passiert. Was laut einem Bericht des Schwarzwälder Boten bisher über den Mann und die Geschehnisse bekannt ist.











Mittwochmittag in der Wiesenstetter Straße in Empfingen: Die Straße ist immer noch abgesperrt. Der Linienbus steht auf der Wiese, die Reifen tief im matschigen Untergrund eingegraben. Auch die beiden Unfallautos stehen noch so wie am Vorabend. Alle Rollläden des Hauses, in dem der Mann wohnt, sind heruntergelassen. Vor dem Haus ist eine Reifenspur deutlich zu sehen. Eine gespenstische Atmosphäre.