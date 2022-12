1 Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 13 000 Euro. Foto: imago/Fotostand/Reiss

In Rutesheim gibt eine 80-Jährige beim Einparken Gas, durchbricht einen Zaun und stürzt mit ihrem Wagen eineinhalb Meter in die Tiefe.















Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochvormittag einen Unfall mit erheblichem Schaden auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Rutesheim (Kreis Böblingen) verursacht. Um kurz vor 10 Uhr wollte die Dame mit ihrem Wagen in eine Parklücke fahren, beschleunigte dabei jedoch aus unbekannten Gründen und kollidierte mit einem Metallzaun, der den Parkplatz umgibt. Das Auto durchbrach den Zaun und stürzte über die Grundstückkante rund eineinhalb Meter in die Tiefe.

Die Senioren erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 13 000 Euro.