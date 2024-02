A8 bei Leonberg: Lkw-Unfall sorgt für großes Trümmerfeld und Stau

5 Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der A8 bei Leonberg. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Auf der A8 bei Leonberg kommt es am Mittwochmorgen zu einem schweren Lkw-Unfall, bei dem ein großes Trümmerfeld entsteht. Zwei Spuren der Autobahn müssen gesperrt werden, es kommt zu einem Stau im morgendlichen Berufsverkehr.











Link kopiert



Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der A8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) in die Leitplanke gekracht. Bei dem Unfall entstand ein großen Trümmerfeld, für die Bergungsarbeiten mussten zwei der drei Spuren in Fahrtrichtung München gesperrt werden. Die Sperrung besteht Stand 7.30 Uhr immer noch.