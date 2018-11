Auch in Baden-Württemberg Hilfspfleger soll sechs Senioren ermordet haben

Von red/ dpa 13. November 2018 - 13:51 Uhr

Der Hilfspfleger soll die Senioren mit einer Überdosis Insulin ermordet und weitere beklaut haben (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Ein 36-jähriger Hilfspfleger soll in ganz Deutschland verteilt insgesamt sechs ältere Männer und Frauen mit Insulin ermordet haben. Das ergaben Ermittlungen gegen den Mann, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt.

München - Ein Hilfspfleger soll an verschiedenen Orten in Deutschland, darunter auch im Landkreis Tuttlingen, sechs alte Männer und Frauen ermordet haben. Dies ergaben die Ermittlungen gegen den 36 Jahre alten Polen, der seit Februar in Untersuchungshaft sitzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in München mitteilten.

Der Mann habe seinen Opfern tödliche Dosen von Insulin verabreicht. Drei Morde soll er in Bayern, außerdem je einen in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen begangen haben. Im Landkreis Tuttlingen wurde dabei den Angaben zufolge Ende Juli vergangenen Jahres eine 88-Jährige umgebracht.

Die Ermittler werfen dem Mann auch drei versuchte Morde sowie drei Fälle der gefährlichen Körperverletzung vor. Zudem soll er etliche Klienten bestohlen haben. Anfang des Jahres war er unter Verdacht geraten, einen 87-Jährigen in Ottobrunn bei München mit Insulin getötet zu haben. Daraufhin wurde auch an seinen vorigen Einsatzorten nachgeforscht.