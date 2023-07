1 Vielerorts wird Stau erwartet. Foto: dpa/Matthias Balk

Reisenden in Deutschland steht eines der schlimmsten Stauwochenenden der Feriensaison bevor. Während Bayern und Baden-Württemberg in die Sommerferien starten und in einigen Bundesländern und den Niederlanden die zweite Welle beginne, seien viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens bereits wieder auf dem Heimweg, erklärte der ADAC am Montag. Den meisten Verkehr auf den Autobahnen erwartet der Verkehrsclub am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag.