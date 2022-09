1 An den Anblick des Riesenrades hat man sich schon gewöhnt. Doch in knapp drei Wochen wird die Attraktion abgebaut. Foto: Werner Kuhnle

Am 25. September ist Schluss. Mehr als 250 00 Besucher sind seit Mitte Februar mit dem Riesenrad gefahren. Drei Mal kann in den Kabinen noch gegessen werden.















Noch zweieinhalb Wochen, dann wird das Riesenrad auf der Bärenwiese abgebaut – am 25. September ist Schluss. Mehr als 250 000 Menschen haben in sieben Monaten aus 70 Meter Höhe ihre Blicke über die Barockstadt schweifen lassen. Michael Scholz von der Eventstifter GmbH, der den „City Star“ nach Ludwigsburg gebracht hat, ist zufrieden. Ein Dankes-Banner wurde für die letzten Runden am Riesenrad angebracht. „Mit City Star, Schloss,Circus Roncalli, dem Blühenden Barock inklusive der Kürbisausstellung sowie demnächst der Venezianischen Messe hat Ludwigsburg ein Angebot, das seinesgleichen sucht“, findet Michael Scholz.

Noch drei Genussfahrten

Die Verweildauer des weltweit größten mobilen Riesenrads, das schon in London zu sehen war, wurde zweimal verlängert – zuletzt hatten Stadtverwaltung, Gemeinderat und das Regierungspräsidium zugestimmt. Und Michael Scholz hat große Hoffnung, dass der „City Star“, der jetzt in Bremen aufgestellt wird, in naher Zukunft wieder nach Ludwigsburg zurückkehrt. Mit dem Ende der Laufzeit gehen auch die Genussfahrten in die letzte Runde: Am 7. September gibt es einen schwäbischen und am 14. September einen italienischen Abend. Am 21. September, zum krönenden Abschluss, findet der Gala-Abend des Restaurants Danza statt.