Ein Unbekannter hat einen Jugendlichen in der John-F.-Kennedy-Allee angegriffen und mit einem Messer bedroht.















Ein Unbekannter soll am Montagabend einen 16-Jährigen vom Motorrad gestoßen und mit dem Messer bedroht haben. Der Jugendliche hatte gegen 19.10 Uhr kurz in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville angehalten, als ein Mann ihn dort plötzlich von seiner Suzuki stieß. In der Folge soll der Täter ein Messer gezückt und dem 16-Jährigen damit gedroht haben, ehe er in Richtung des Chicagowegs weiterlief. Die beiden waren sich kurz zuvor zu Fuß schon in der Georgiastraße begegnet. Der 16-Jährige wurde durch den Sturz auf die Straße leicht verletzt.

Der Unbekannte hatte einen Hund dabei

Der Unbekannte wurde als 1,85 Meter groß und im Alter von 40 bis 50 Jahren mit einem muskulösen, trainierten Körperbau und blonden Haaren beschrieben. Er soll mit einer grauen Blouson-Jacke und einer grau/blauen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem hatte er einen kleinen schwarzen Hund mit blau leuchtendem LED-Halsband dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 46 / 28 08 20 entgegen.