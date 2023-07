28-Jähriger greift Polizisten mit abgebrochener Glasflasche an

Attacke in Nürnberg

1 Am Hauptbahnhof in Nürnberg ist ein Mann auf Polizisten losgegangen. Foto: IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto via imago-images.de

Bei einer Attacke eines 28-Jährigen auf mehrere Polizisten in Nürnberg werden mehrere Beamten verletzt. Die Polizei prüft nach „Allahu akbar“-Rufen islamistischen Hintergrund.









Am Nürnberger Hauptbahnhof hat ein syrischer Staatsbürger unter „Allahu akbar“-Rufen (Allah ist groß) am Dienstagabend mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten attackiert. Drei Beamte erlitten durch die Attacke und bei der Überwältigung des 28-Jährigen Schnittverletzungen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mitteilte. Die Polizei prüfe einen möglichen islamistischen Hintergrund, erste Ermittlungen hätten darauf aber keine Hinweise ergeben.