Attacke in Ludwigsburg

1 Ein 29-Jähriger ist bei einem Angriff in Ludwigsburg verletzt worden. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Vier Männer werfen Stühle vor einem Hotel umher. Als ein 29-jähriger Gast die Männer ermahnt, eskaliert die Situation. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.















Ein Mann hat in der Nacht auf Samstag einen 29-jährigen Hotelgast in Ludwigsburg-Eglosheim mit einem Messer dreimal in den Oberschenkel gestochen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer, das ins Krankenhaus kam, hatte den Angreifer und seine drei Begleiter gegen 1.15 Uhr ermahnt, weil die Männer vor dem Hotel Stühle herumgeworfen hatten. Der Unbekannte beleidigte den 29-Jährigen zunächst und stach dann zu. Anschließend suchte der Mann das Weite.

Obwohl er sich eigentlich schon entfernt hatte, kam er zurück, um einem weiteren 45-jährigen Hotelgast, der deeskalieren wollte, ins Gesicht zu schlagen.