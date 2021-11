1 Ein Messer hatte der Randalierer im Hosenbund versteckt. Foto: imago images/Ulrich Roth

Seine Selbstkontrolle verloren hat ein 22-Jähriger in Ludwigsburg-Hoheneck. Polizisten brachten den Mann ins Krankenhaus.















Link kopiert

Ludwigsburg - Randale, Geschrei, eingeschlagene Fensterscheiben: Ein 22-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Gegen 6.30 Uhr randalierte er im Wohnhaus seiner Familie in Ludwigsburg-Hoheneck. Als die Polizeibeamten eintrafen, schrie er im Flur herum und ging mit einer Glasflasche und einer Metallstange auf die Ordnungshüter zu. Er schlug Fensterscheiben ein und demolierte den Flur. Die Polizisten fesselten ihn. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein längeres Küchenmesser in seinem Hosenbund gefunden. Von der Polizei begleitet, brachte der Rettungsdienst den 22-Jährigen ins Krankenhaus.