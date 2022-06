1 Ein 34-Jähriger ist im Kreis Ludwigsburg mit Pfefferspray attackiert worden. Foto: Imago/Archiv

Eine verbale Auseinandersetzung am Bietigheimer Bahnhof endet mit einer Attacke auf einen 34-jährigen Mann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am Mittwochabend am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein 34-Jähriger mit Pfefferspray besprüht und verletzt worden. Der Streit hatte sich gegen 20.30 Uhr in der Unterführung in Richtung Wobachstraße aus noch nicht geklärter Ursache entzündet.

Das Opfer hatte sich zunächst ein Wortgefecht mit drei oder vier Jugendlichen geliefert. Plötzlich sprühte einer aus der Gruppe das Reizgas. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Ellental. Die jungen Erwachsenen trugen allesamt schwarze Kleidung, ihre Gesichter waren mit schwarzen Tüchern verdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.