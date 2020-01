Attacke am Kornwestheimer Bahnhof

1 Am Bahnhof in Kornwestheim hat ein Mann nach einem Streit ein Messer gezückt (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de//www.7aktuell.de

Nach einem Streit in einer S-Bahn der Linie S5 zückt ein 49-Jähriger ein Messer. Der Mann versucht nach einer Frau zu stechen, hat aber keinen Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Kornwestheim - Ein 49-jähriger Mann hat in der Nacht zum Dreikönigstag am Montag gegen 1 Uhr am Kornwestheimer Bahnhof (Kreis Ludwigsburg) zwei Personen mit einem Messer bedroht. Zuvor war er offenbar von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Kornwestheim - Ein 49-jähriger Mann hat in der Nacht zum Dreikönigstag am Montag gegen 1 Uhr am Kornwestheimer Bahnhof (Kreis Ludwigsburg) zwei Personen mit einem Messer bedroht. Zuvor war er offenbar von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Nach Angaben der Polizei war der bewaffneten Bedrohung wohl ein Streit zwischen dem 49-Jährigen und einem 26-jährigen Mann in der S-Bahn-Linie 5 zwischen Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim vorausgegangen. Der Grund war wohl, dass der Jüngere seine Füße auf die Sitzfläche der Bahn platziert hatte. Dabei soll der 26-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Nach Angaben der Polizei war der bewaffneten Bedrohung wohl ein Streit zwischen dem 49-Jährigen und einem 26-jährigen Mann in der S-Bahn-Linie 5 zwischen Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim vorausgegangen. Der Grund war wohl, dass der Jüngere seine Füße auf die Sitzfläche der Bahn platziert hatte. Dabei soll der 26-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Mutmaßlicher Täter hat 1,7 Promille Alkohol im Blut

Mit dem Halt der Bahn in Kornwestheim verlagerte sich die Auseinandersetzung in die Bahnhofsunterführung. Hier zog der Ältere, teilt die Polizei mit, ein Taschenmesser und bedrohte damit die Begleiterin seines Kontrahenten. Dabei habe er mit der Waffe eine Stichbewegung in Richtung der Frau ausgeführt.

Als ein Passant die Kampfhähne trennen wollte, hielt der 49-Jährige sein Messer wohl an den Hals des zuvor Unbeteiligten und bedrohte auch ihn. Der Mann jedoch stieß den stark (1,7 Promille) alkoholisierten mutmaßlichn Täter von sich. Beamte der Bundes- und Landespolizei stellten das Taschenmesser bei dem in Stuttgart wohnenden 49-Jährigen sicher und nahmen die Ermittlungen gegen die Streithammel auf. Zeugen sollen sich unter 07 11/87 03 50 melden.