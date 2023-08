ATP-Masters in Toronto

Beim ATP-Masters in Toronto scheidet Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev schon in Runde zwei aus. Der Hamburger verliert gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.









Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Toronto schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der an Nummer 13 gesetzte Hamburger verlor gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach einer vor allem im ersten Durchgang schwachen Leistung 1:6, 2:6. Im Gegensatz zu Montreal, wo Zverev 2017 triumphierte, bleibt Toronto für den 26-Jährigen ein schlechtes Pflaster. Das Turnier wechselt jährlich zwischen den beiden Metropolen.