Asylbewerber aus Reutlingen: Anwalt vergewaltigt Mandanten mit bizarrer Begründung

Ein 71-jähriger Anwalt ist in Reutlingen seit Jahrzehnten für seine juristische Tätigkeit bekannt. Nun wurde er wegen einer Vergewaltigung verurteilt. Sein Opfer ist ein Mandant, dem er falsche Hoffnung auf eine Duldung in Deutschland gemacht hatte.











Richter Eberhard Hausch spricht von einem bizarren Fall, der am Reutlinger Amtsgericht verhandelt wurde. Ein Anfang 30-jähriger Mann lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Sein Asylantrag wurde vor einiger Zeit abgelehnt und er wendet sich vertrauensvoll an einen Reutlinger Anwalt, um sich mit seiner Hilfe um eine dauerhafte Duldung in Deutschland zu bemühen. Sein 71-jähriger Anwalt nutzt die Lage des Mannes und seine Unkenntnis über das deutsche Rechtssystem jedoch aus, um ihn mehrfach sexuell auszubeuten und zu vergewaltigen. Der Täter sei auch am Reutlinger Gericht seit Jahrzehnten als Anwalt bekannt gewesen, sagt Richter Hausch auf Nachfrage.