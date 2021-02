Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg öffnen Was sich ab Montag für die Kinder ändert

Nach langer Pause öffnen Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg am Montag wieder: Ohne Maske dürfen Schüler und Schülerinnen in den Unterricht. Aber die Klassen sind halbiert, unterrichtet wird in Wechselschichten.