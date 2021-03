Fahrer aus Baden-Württemberg 360.000 Euro teurer Sportwagen bei Jungfernfahrt zu Schrott gefahren

Ein 43-Jähriger hatte den 720 PS-starken Unikatswagen in Berlin abgeholt und fuhr zurück in die Heimat. Am Auto waren aber Sommerreifen montiert. In Hessen kam es dann zu einem Unfall.