Assago in Italien

1 Ein Mann hat in einem Einkaufszentrum in Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens fünf Personen verletzt. Foto: dpa/Uncredited

Bei einem Messerangriff in Assago nahe Mailand sind offenbar ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Assago nahe Mailand sind laut italienischen Medienberichten ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch der spanische Fußballspieler Pablo Marí, berichteten Medien am Donnerstag. Ein 46-jähriger Verdächtiger, der offenbar unter psychischen Problemen leidet, wurde laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa festgenommen.