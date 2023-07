In Asperg im Kreis Ludwigsburg stoßen ein Linienbus und ein Auto zusammen. Zehn Kinder müssen anschließend im Krankenhaus versorgt werden.

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Asperg im Kreis Ludwigsburg sind mehrere Schüler verletzt worden. Laut Polizei sind zehn Kinder in ein Krankenhaus gekommen.

Eine 22 Jahre alte Fiat-Fahrerin war am Dienstag aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus zusammengestoßen. Sie wurde ebenfalls leicht verletzt.

Vollsperrung während Unfallaufnahme

Nach dem Unfall verließen die 58 Schüler den Bus und gingen zunächst zu Fuß in ihre Schulen in Asperg und Möglingen. Nachträglich klagten einige über Schmerzen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ob noch weitere Personen verletzt wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle vollgesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein Schaden von 21.000 Euro.