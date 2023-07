1 Die Polizei hofft, dass Passanten etwas mitbekommen haben. (Symbolbild) Foto: Imago//K. Schmitt

Zwei Jugendliche hatten sich am Arsenalplatz in Ludwigsburg aufgehalten, als zwei andere Jungs auf sie zugingen und Geld forderten. Dabei drohte das Duo den Jüngeren auch mit Gewalt.









Zwei Jugendliche sind am Mittwoch am Arsenalplatz in Ludwigsburg von Gleichaltrigen ausgeraubt und bedroht worden – und das am helllichten Tag: Laut Polizei saßen der 15- und der 16-Jährige in der Nähe des McDonald’s, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Das Duo forderte den 15-Jährigen auf, ihnen Geld zu geben und drohte zugleich mit Gewalt. Der 15-Jährige gab ihnen einen Zehn-Euro-Schein, woraufhin die beiden Jugendlichen in Richtung des Bahnhofs davongingen.