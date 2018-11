Arnulf-Klett-Passage in Stuttgart Polizeiposten wegen verdächtigem Gegenstand abgesperrt

Von red/aim 07. November 2018 - 15:27 Uhr

Die Stuttgarter Polizei sperrte einen Bereich in der Arnulf-Klett-Passage ab. Foto: Twitter.com/hope_no1

Ein Mann hat einen länglichen Gegenstand auf den Polizeiposten in der Klett-Passage gebracht und ist wortlos gegangen. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich weiträumig ab.

Stuttgart - Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr herrschte Aufregung in der Arnulf-Klett-Passage (Stuttgart-Mitte): Die Polizei hat den Bereich rund um das Revier in der Unterführung weiträumig abgesperrt. Grund dafür war ein Gegenstand, der zunächst Fragen aufwarf.

Mehr zum Thema

Am Mittag sei ein Mann auf den Polizeiposten gekommen, der angab, einen Personalausweis abgeben zu wollen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. „Doch statt einen Ausweis auszuhändigen hat er einen länglichen Gegenstand hinterlassen und ist wortlos aus dem Gebäude gegangen“, sagte sie weiter. Da die Beamten den etwa 30 Zentimeter langen Gegenstand zunächst nicht zuordnen konnten, wurde der Polizeiposten vorsorglich geräumt und abgesperrt bis die Entwarnung folgte: Bei dem Gegenstand soll es sich lediglich um eine Stabtaschenlampe gehandelt haben.

Der Mann, der die Taschenlampe zurückgelassen hatte, war zum Zeitpunkt der Auflösung bereits verschwunden. Er sei etwas verwirrt gewesen, meint die Sprecherin der Polizei. Von der Taschenlampe ginge jedenfalls keine Gefahr aus.