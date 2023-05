20 Axel Milberg als Vivian Foto: NDR//Georges Pauly

Viel mehr als ein „Tatort“-Star: In der ARD-Krimikomödie „Meine Freundin Volker“ spielt Axel Milberg die Dragqueen Vivian.









Ein Krimi im Dragqueen-Milieu: Das klingt gewagt, weil solche Geschichten leicht in eine Ansammlung bizarrer Klischees ausarten können. Die Handlung entwickelt sich jedoch in eine völlig andere Richtung. „Meine Freundin Volker“ erzählt von einer Heldenreise. Der Film beginnt mit einem umjubelten Auftritt. Der Club Donauwelle auf St. Pauli feiert Vivian Bernaise, bürgerlich Volker Weinreich (Axel Milberg). Ein Verehrer bittet in der Garderobe um ein Autogramm. Kurz drauf gerät der junge Mann in ein Handgemenge, dabei löst sich ein Schuss. Die Täter gehören zur Mafia, Vivian muss als Mordzeugin umgehend von der Bildfläche verschwinden und findet als Volker Unterschlupf bei einer Lehrerin.