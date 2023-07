1 Einer der Arbeiter musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. (Symbolfoto) Foto: imago/Roland Mühlanger

Ein Mann musste nach dem Arbeitsunfall in Wendlingen (Kreis Esslingen) wegen einer schweren Kohlenmonoxidvergiftung am Montagnachmittag mit einem Helikopter abtransportiert werden. Die Männer hatten in einem Kühlraum mit Maschinen gearbeitet, die mit Verbrennungsmotoren betrieben werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Noch ist die Ursache ungeklärt, weshalb sich am Montagnachmittag in einer Firma in Wendlingen (Kreis Esslingen) sieben Arbeiter im Alter zwischen 29 und 43 Jahren teils schwer mit Kohlenstoffmonoxid vergiftet haben. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 15.30 Uhr in einem Kühlraum der Firma an der Wertstraße.