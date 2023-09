1 Der Arbeiter erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Foto: Archiv

Der 55-Jährige beseitigte in Sindelfingen an einem Spielplatz die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 55 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen bei einem Arbeitseinsatz in der Sindelfinger Watzmannstraße tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mitarbeiter eines Baumpflegebetriebs an einem Spielplatz damit beschäftigt, Eichenprozessionsspinnerraupen aus den dortigen Baumkronen zu entfernen. Der Mann befand sich in einer Höhe von mindestens 15 Metern, als er gegen neun Uhr abstürzte und noch an der Unglücksstelle seinen schweren Verletzungen erlag.