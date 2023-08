1 Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Ein 54-jähriger Mann starb Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Er blieb mit seinem beladenen Gabelstapler offenbar an einer Palette hängen.









Ein 54 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Leinfelden ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Arbeiter kurz nach 9.30 Uhr auf einem mit Paletten beladenen Gabelstapler durch den Gang einer Lagerhalle gefahren. Vermutlich sei er dabei mit seiner Fracht an Paletten hängen geblieben, die in einem Regal gestanden seien. Dadurch seien Teile seiner Ladung durch die offene Fahrerkabine gegen den 54-Jährigen geschoben worden. Der Mann wurde laut der Polizei so schwer verletzt, dass er trotz der Versorgung durch einen Notarzt kurze Zeit später noch an der Unglücksstelle starb.