Arbeitsunfall in Bönnigheim: Personenkorb stürzt auf Bauarbeiter

1 Einer der Arbeiter musste vom Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Zwei Bauarbeiter hatten in Bönnigheim einen Personenkorb abbauen wollen, der an einem Kran befestigt war. Dabei kippte jedoch die Leiter zur Seite und der 40 Kilo schwere Korb stürzte auf die beiden Männer.











Drei Arbeiter eines Gerüstbau-Unternehmens sind am Montagmittag bei einem Arbeitsunfall in Bönnigheim teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten ein 48-Jähriger und ein 26-Jähriger gegen 12.30 Uhr in der Ringstraße einen Personenkorb abbauen wollen, der an einem Kran angebracht war. Der Ältere war die Leiter zuerst hinaufgestiegen, um die Sicherung des Personenkorbes zu lösen. Vermutlich entfernte er hierbei allerdings auch die Sicherung der Leiter selbst – diese kippte jedenfalls plötzlich zur Seite.