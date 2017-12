Arbeiten an Weihnachten Diese Arbeit kennt keinen Feiertag

Von Von Patricia Elsner und Klaus Wagner 22. Dezember 2017 - 17:17 Uhr

Für manche der totale Horror, für andere kein Problem: Arbeiten an Weihnachten. Ein Polizist, ein Krankenpfleger, eine Pfarrerin und Landwirt erzählen, wie sie die Feiertage verbringen – im Job.





Ludwigsburg/Strohgäu - Nicht nur Polizisten, Ärzte und Pfarrer: rund 15 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten regelmäßig an Sonn- und Feiertagen. Meist wechseln sich die Mitarbeiter untereinander ab, wer Weihnachten arbeitet, hat an Silvester frei, wer an Pfingsten schafft, kann Ostern mit der Familie verbringen. Für einige ist es jedoch schier unvorstellbar, Weihnachten ohne ihre Familie zu verbringen. Andere hingegen sehen darin durchaus etwas Positives – oder machen es sich schön. Sieben Personen, darunter ein Polizist, ein Krankenpfleger und ein Hoteldirektorin, erzählen, wie sie das Weihnachtsfest verbringen – am Arbeitsplatz.