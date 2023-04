Arbeiten an Fahrbahn

Schlechte Nachrichten für alle, die auf die Autobahn 8 rund um Pforzheim angewiesen sind: Die Straße wird zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt – und zwar in der Nacht von diesem Donnerstag an, 27. April, um 20 Uhr, bis zum nächsten Morgen, 28. April, um 6 Uhr. „Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen wir kurzfristig Fahrbahnschäden auf Höhe der Tank- und Rastanlage beseitigen“, teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.

Es hat zuletzt zu stark geregnet

Ursprünglich sollten die Schäden erst im Sommer während der nächsten planmäßigen Vollsperrung der A8 im Rahmen der sechsspurigen Erweiterung – Stichwort Enztalquerung – beseitigt werden. So sollten die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich bleiben. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hätten die Schäden jedoch so sehr verstärkt, dass eine kurzfristige Fahrbahnsanierung nötig sei.

Und so verläuft die Umleitung während der nächtlichen Vollsperrung: Der Verkehr wird über die bestehenden Bedarfsumleitungen geführt – ab der Anschlussstelle Pforzheim-Nord über die U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd auf die A8 in Richtung Stuttgart.