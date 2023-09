Rapper Apache 207 geht nächstes Jahr auf Arena-Tour. In 12 Städten wird der gebürtige Mannheimer 2024 auftreten. Hinweise, welche Städte das sein könnten, gab es bereits gestern Abend.

Wann startet der Vorverkauf für die Arena-Tour 2024?

Der Vorverkauf der kommenden Tour von Apache 207 startet am kommenden Donnerstag, den 21. September 2023 um 16 Uhr auf Eventim. Die 12 Städte befinden sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bereits am Sonntagabend wurden die Städte mit einem grünen Laserstrahl am Himmel angekündigt. So leuchteten beispielsweise Köln, Hamburg und Leipzig. Außerdem soll es Konzerte in Berlin, München, Stuttgart, Wien und Zürich geben.

Wann sind die Konzerte von Apache 207?

Die Termine sind bisher nicht bekannt, Tourstart soll allerdings am 2. Mai 2024 sein. Wenn man sich an der Setlist von 2023 orientiert, kann man sich auf folgende Lieder freuen:

Silhouette

Brot nach Hause

Fame

Kein Problem

Bläulich

What Is Love

Breaking your heart

200 km/h

Lamborghini Doors

Doch in der Nacht

Wenn das so bleibt

Boot

2 Minuten (Akustik)

Wieso tust Du Dir das an? (Akustik)

Madonna

Was weißt du schon

My Heart Will Go On

Neunzig

Sport

Fühlst du das auch

Coco Chanel

Komet

Als Zugaben erwartet die Fans „Angst“, „Roller“, „Nie mehr gehen“, „Stand by me“ und „In the air tonight“, ein Cover von Phil Collins.