Notfälle Wohnkomplex in Essen in Flammen - "Es glich einem Inferno"

«Feuer! Feuer!» Am frühen Montagmorgen gerät in Essen ein großer Wohnkomplex in Brand, Sturmböen fachen das Feuer zusätzlich an. Ein Anwohner schildert eine dramatische Rettungsaktion.