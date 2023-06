1 „Musik war das Größte für mich“: Anton Corbijn Foto: Stephan / Vanfleteren

Anton Corbijn hat mit seinen Fotos das Image von Depeche Mode und anderen definiert. Jetzt wird er in Stuttgart vom Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) mit einer Ausstellung geehrt. Im Interview spricht er über Musik und Künstliche Intelligenz.









Anton Corbijn hat ikonische Fotografien geschaffen und das Image von Bands wie Joy Division, Depeche Mode und U2 geprägt. Am 16. Juni kommt der 68-Jährige nach Stuttgart, da er vom Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) in die „Hall of Fame“ aufgenommen und mit einer Einzelausstellung geehrt wird.