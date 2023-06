1 Stimmungsvoll: Antiquaria in der Ludwigsburger Musikhalle 2018 Foto: Werner Kuhnle

Liebhaber antiquarischer Bücher, Autographen und Grafiken kommen noch bis Samstag in der stilvollen Ludwigsburger Musikhalle auf ihre Kosten.









Noch bis zum Samstag präsentiert sich die Ludwigsburger Musikhalle ein Paradies für Bibliophile: Auf der Antiquaria, der Messe für antiquarische Bücher, Autographen und Grafiken, gibt es Gelegenheit zum Stöbern, Staunen, Schwärmen und Fachsimpeln. Themenschwerpunkt ist diesmal „Natur und Technik – eine Entfremdung“: Ein Teil der Bücher und Kunstwerke wirft einen Blick auf den Einfluss der Technik auf die Natur von der Antike bis in die heutige Zeit. Geöffnet ist die Antiquaria am Donnerstag 15. Juni, von 15 bis 20 Uhr, am Freitag, 16. Juni, von 11 bis 19 Uhr und am Samstag 17. Juni, von 11 Uhr bis 17 Uhr.