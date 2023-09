Ex-"GNTM"-Kandidatin und Influencerin Anna Adamyan (27) ist vor sechs Wochen Mutter eines Sohnes geworden. Bei Instagram blickt sie nun auf "die Geburt unseres Wunders" zurück und gibt zu, dass sie "jeden einzelnen Tag benötigt, um sie ansatzweise zu verdauen". Sie hoffe, sich durch ihren Social-Media-Bericht "etwas gelöster zu fühlen - aktuell verstecke ich mich nämlich trotz der bereits vergangen Zeit noch sehr hinter meinen Ängsten".

Kaiserschnitt unter Vollnarkose

Die Geburt ihres Sohnes habe sie sich definitiv anders vorgestellt und gewünscht, schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie sichtlich erschöpft mit ihrem Baby in einem Krankenhausbett liegt. "Mit guter Hoffnung" sei sie in die vaginale Geburt gestartet, doch nach einigen Stunden musste ein Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation durchgeführt werden, was zu hohem Blutverlust geführt habe. "Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Angst ich in dem Moment hatte, wie schrecklich der Weg in den OP und das Gefühl des Einschlafens mit Bauch gefolgt vom Aufwachen ohne war", erklärt sie ihren Followerinnen und Followern.

Durch die Vollnarkose fehlten ihr nun Erinnerungen an die Geburt, die sie leider so nie wiederbekommen werde. Ihr Ehemann Sargis Adamyan (30) habe viele Fotos und Videos vom ersten Kennenlernen mit ihrem Sohn gemacht, wofür sie "unglaublich dankbar" sei, erzählt die Influencerin weiter. "Ich schaue sie mir täglich an, mit Tränen und gleichzeitig auch einem Lächeln, in der Hoffnung, dass die Gefühle in dem Moment vielleicht mal zurückkommen."

Für das Paar sei das Erlebte nach wie vor "traumatisch und stets begleitend" und das Model sei noch nicht in der Lage, detaillierter über die gesamten Geschehnisse zu reden. "So viele Frauen erleben tagtäglich Ähnliches. Stellvertretend für all jene bitte ich daher um euer Verständnis und Akzeptanz." Außerdem lässt sie ihre Follower wissen: "Ich hätte euch gerne selbst über die Geburt informiert, nur kommen die Dinge manchmal anders, als man denkt."

FC-Köln-Cheftrainer Steffen Baumgart (51) erklärte Anfang August auf einer Pressekonferenz, dass sein Schützling Sargis Adamyan Papa geworden sei und das Team sich sehr für ihn freue. Darauffolgend gab Anna Adamyan bei Instagram bekannt, dass ihr Sohn am 10. August auf die Welt gekommen sei. Auch damals sprach sie von ihrem Sohn als "aller größtes Wunder". Die Influencerin leidet unter Endometriose. Nach zwei Fehlgeburten und elf künstlichen Befruchtungen hat sich ihr großer Traum vom Nachwuchs erfüllt.