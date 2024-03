Anklage gegen Michael Ballweg: Der Weg zum Prozessbeginn ist frei

1 Ballweg am Tag der Entlassung aus der Untersuchungshaft Foto: dpa/Marijan Murat (Archiv)

Die Staatsanwaltschaft hat dem Landgericht eine neue Fassung der Anklage gegen Michael Ballweg übergeben. Nun muss nur noch ein Termin gefunden werden.











Link kopiert



Das Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg kann in eine nächste Runde gehen. Die Staatsanwaltschaft hat dem Landgericht eine neue Anklage vorgelegt. Die Geldwäsche ist vom Tisch, doch die Vorwürfe der Steuerdelikte und des Betrugs in knapp 10 000 Fällen bleiben. So sieht die Anklage aus, mit der ein Hauptverfahren nun am Stuttgarter Landgericht beginnen kann. Die neue Version der Anklage sei „eher Formsache“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.